"La politica del sorriso a Pontedera: il libro su Marco Papiani"

Un libro per ricordare Marco Papiani. All’interno del festival dedicato alla letteratura indipendente in programma il fine settimana dal 22 al 24 settembre a Pontedera (tra biblioteca Gronchi, Villa Crastan e Palazzo Pretorio) si terrà una presentazione particolarmente sentita dalla città di Pontedera, dalla sua amministrazione e dai suoi cittadini. Si chiama "Marco Papiani, la politica del sorriso. Vita e testimonianze di un ottimista" ed è una raccolta di testimonianze sulla vita e l’attività politica dell’ex assessore pontederese. L’appuntamento è per sabato 23 settembre nel giardino di Villa Crastan, alla presentazione interverranno il sindaco Matteo Franconi, il figlio di Marco, Francesco Papiani, e il curatore del volume Michele Quirici. Un lavoro corale che restituisce una fotografia a colori di Marco, c’è l’aspetto privato e poi i molteplici aspetti pubblici: lo sport, la vita politica e l’associazionismo. Un’iniziativa per ricordare l’uomo e il politico che arriva dopo il concorso fotografico "Sogno Valdera", organizzato dal nucleo Acli "Giovanni Gronchi" di Pontedera e dedicato alla partecipazione alla vita associativa dell’ex assessore di Pontedera. Sono passati da poco due anni dalla scomparsa di Marco, conosciuto da tutti per il suo lavoro e per le sue attività politiche. Consulente e promotore finanziario alla banca Fideuram si era avvicinato alla politica nel 2009, chiamato dall’allora neoeletto sindaco Simone Millozzi, per ricoprire la carica di assessore al bilancio, personale, tributi e patrimonio per due legislature, fino al 2019. Un ruolo che ha ricoperto con passione, capacità e infinita professionalità. Parallelamente è sempre stato vicino al mondo dell’associazionismo tra cui Casa Ilaria, i Fratres e della Misericordia tra le altre. Amava lo sport, il tennis in particolare, ma anche il calcio, infatti è stato uno dei fondatori della squadra di calcio amatoriale del Bar Baldini. Un uomo ricordato da tutti per il sorriso, l’ottimismo e la disponibilità all’ascolto.