La politica batte i vandali. Manifesti elettorali strappati. I contendenti si armano di colla

Se i social hanno abbassato il livello dello scontro politico con commenti offensivi e profili falsi, a tornare sulla strada della lealtà ci pensa il mondo fuori dagli schermi. Siamo a Ponsacco e l’immagine della giornata di ieri è quella di tre candidati di schieramenti opposti che collaborano per incollare dei manifesti. Un gesto distensivo per abbassare i toni dopo che qualcuno aveva cercato di alzare il livello dello scontro.

La scorsa notte infatti (tra domenica e lunedì, ndr) qualcuno in via De Gasperi aveva strappato i manifesti della lista di Paola Ferretti che appoggia il candidato di centrosinistra Fabrizio Lupi alle prossime amministrative a Ponsacco. "Si tratta – avevano commentato dalla lista Ponsacco Per – di un gesto davvero molto triste, che purtroppo dà la dimensione di quanto possa essere difficile metterci la faccia in una campagna elettorale come questa. Gli altri manifesti della coalizione, fortunatamente, sono rimasti al loro posto, tutti tranne il nostro, quello in cui erano raffigurati i volti dei nostri 16 candidati e candidate". Un gesto condannato anche dagli altri schieramenti tanto che il candidato sindaco del movimento civico Federico d’Anniballe ieri mattina ha rivolto un invito agli altri due sfidanti proponendogli di andarli a riattaccare insieme.

"Mi preme e come Progetto Civico ci preme stigmatizzare il gesto di chi stanotte è andato a strappare il manifesto elettorale di Fabrizio Lupi candidato sindaco del centro sinistra – scrive –. Costui, forse in cerca di notorietà o, peggio, pensando di favorire qualcuno, non ha fatto altro che danneggiare tutto il paese e chi si sta impegnando con enorme sacrificio a dare il proprio contributo per migliorare Ponsacco, sicuramente ha danneggiato anche quelli che piacciono a lui, sempre che sia in grado di avere o di farsi una propria idea, cosa di cui è lecito dubitare. Propongo allora, come gesto simbolico, di andare tutti e tre i candidati a riattaccare il manifesto di Fabrizio".

Così è stato. Paola Ferretti, Federico d’Anniballe e Gabriele Gasperini, candidato sindaco sostenuto da Ponsacco SiCura, Lega, FdI e FI, si sono dati appuntamento "armati" di colla vestendo i panni di speciali attacchini. Una lezione di fair play in mezzo a campagne elettorali urlate.