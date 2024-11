La piscina comunale fuori dal tunnel: "Manutenzione ed efficientamento"

Nei gangli infiniti di una storia, la chiusura della piscina comunale, che adesso vede l’amministrazione comunale mettere in campo due cammini affinché la struttura, martoriata dai costi gestionali, esca dal tunnel in cui è piombata. A giugno si è concluso, ricordiamo, il contratto decennale con il precedente gestore della piscina e a breve, è previsto l’affidamento temporaneo della gestione della parte fitness per mantenere attivi alcuni servizi per l’utenza durante la fase di transizione e in attesa degli interventi di manutenzione e ammodernamento.

"Purtroppo - spiega il sindaco Giacomo Santi - il mantenimento di una piscina comunale comporta costi di esercizio considerevoli, dovuti principalmente alle spese per la manutenzione e all’alto consumo di energia (gas, elettricità, acqua). Per garantire la sopravvivenza di queste strutture, è ormai imprescindibile investire nell’ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture, ad esempio tramite l’isolamento termico dell’edificio". Ecco gli obiettivi dell’amministrazione comunale: "Uno a medio termine e uno a lungo termine - spiega Santi - Nel medio termine, l’amministrazione comunale ha pianificato la sostituzione dei generatori di calore e la manutenzione della vasca. Questi interventi, già finanziati con l’ultima variazione di bilancio per circa 120mila euro, dimostrano l’impegno dell’amministrazione nel garantire la continuità e la sicurezza della struttura. Grazie a questi lavori, si prevede una riduzione del 50% nei consumi di gas metano, che nel 2023 ha comportato una spesa di 110.971 euro. Questo risparmio contribuirà a rendere la gestione della piscina significativamente più sostenibile".

L’obiettivo a lungo termine è un intervento di efficientamento energetico di ampio respiro che prevede la realizzazione di un cappotto termico e l’installazione d pompe di calore alimentate da energia elettrica autoprodotta tramite pannelli fotovoltaici. "Renderà l’edificio un N-ZEB - riprende il sindaco - ovvero un edificio a consumo energetico quasi 0. Per finanziare gli interventi sono state già presentate richieste di partecipazione a due bandi dedicati all’efficientamento energetico e alla produzione di energia rinnovabile. Queste misure sono fondamentali per migliorare la sostenibilità economica della piscina, riducendo drasticamente i costi operativi". Il prossimo passaggio sarà la gara di appalto prevista per il 2025, che garantirà una nuova gestione pluriennale della struttura.

"La piscina di Volterra rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il benessere e la salute dei cittadini, offrendo spazi per attività sportive, riabilitative e ricreative - conclude Santi - Sebbene il percorso presenti delle difficoltà, i fondi già stanziati e le iniziative per accedere a ulteriori finanziamenti destinati all’efficientamento energetico offrono prospettive incoraggianti per il futuro della struttura. Le sfide principali riguardano la modernizzazione e la sostenibilità dell’impianto, con l’obiettivo di restituire alla comunità una piscina rinnovata, efficiente e accessibile a tutti".

I.P.