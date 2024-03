La pelle a caccia della ripresa. Occhi puntati su Hong Kong. Entusiasmo all’avvio della fiera

Il mondo della pelle e del cuoio ha gli occhi puntati su un importante evento dal quale sarà possibile capire che direzione stanno prendendo i mercati, cogliendo anche quelli che sono gli indizi di una ripresa molto attesa, dopo un 2023 di stallo e un inizio dell’anno all’insegna dell’incertezza: il consuntivo dell’anno scorso si è chiuso con numeri che hanno certificato una fase complessa per il comparto. Il "meeting place" per l’industria conciaria globale, Aplf –ha fatto finalmente il suo tanto atteso ritorno alla sua base all’Hong Kong Convention & Exhibition Centre da ieri al 21 marzo. L’attesa è che i buyer cinesi e, più in generale quelli dell’area Asia Pacific, battano un colpo.

Nonostante una pausa di cinque anni dall’ultimo evento Aplf, che ha avuto luogo a Hong Kong nel 2019, ci sono appunto promettenti segnali economici del settore della pelle che Aplf potrebbe aiutare a rivitalizzare il commercio industriale. Del resto si tratta dell’evento più importante dell’industria della pelle con più più di 800 espositori nell’edizione che segna il ritorno della fiera alla sua base, dopo essere stato assente per due anni a causa della pandemia e dopo essersi tenuto a Dubai. Saranno più di 11mila – secondo le stime – gli acquirenti provenienti dalla regione Asia-Pacifico, mentre 15 i paesi e le regioni dei vari padiglioni, in rappresentanza delle principali aree di produzione della pelle. ll primo giorno della fiera ha già visto numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo. Questo evento – che è anche una grande vetrina sulle ultime tendenze e sulle innovazioni del settore – è un’opportunità unica per i professionisti dell’industria della pelle a livello mondiale, soprattutto per il mercato cinese, per scoprire le ultime tendenze, incontrare nuovi fornitori e dare vita a nuove relazioni commerciali. L’accelerazione della crescita del turismo globale nel mondo post-pandemico è un catalizzatore per le vendite di articoli di moda di lusso, tra cui la pelle.

L’impatto sui viaggi e sul business “faccia a faccia” durante la pandemia è ormai alle spalle e questo evento riprende la sua missione di servire le industrie globali della pelle e della moda. Recentemente da Lineapelle sono arrivate anche indicazioni incoraggianti. Quest’ulteriore evento potrebbe dare conferme molto attese dal comparto.

