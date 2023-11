"La partita del cuore". Fra cantanti e Shalom a sostegno degli alluvionati

"Vista l’emergenza che ha colpito il terriorio, abbiamo deciso insieme ai nostri partner di devolvere il ricavato della vendita dei biglietti per sostenere le realtà colpite dal maltempo dei giorni scorsi". é l’annuncio del movimento Shalom con sede a San Miniato e fortemente radicato anche in Valdera come in tutta la Toscana e oltre. I biglietti sono quelli del 18 novembre quandola Nazionale Cantanti torna a Empoli per sfidare nuovamente in campo i campioni del Cuore Shalom. La partita si giocherà e allo Stadio Castellani alle 20:45, e sarà trasmessa dalle reti Mediaset. In campo la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del Cuore Shalom, una selezione di personaggi pubblici, sportivi e dello spettacolo di rilevanza nazionale.