La pallanuoto di Diego e il latino americano di Iris Il camp con Calcaterra. E il ballo sin da piccola

Sono Diego, dopo aver provato il calcio ho scelto la pallanuoto e mi sono iscritto in una squadra di Pontedera. Pratico questo sport da un anno e mezzo e ho un idolo: Roberto Calcaterra, che ho conosciuto ad un suo camp "Rc6Camp" a Lignano Sabbiadoro. Una squadra è composta da sette persone, una delle squadre più forte del mondo è italiana la Prorecco con 11 mondiali vinti e 12 europei. La piscina deve essere profonda, le porte sono più larghe che alte. Tra le regole da ricordare: non si tira oltre i 6 metri e non si blocca un avversario.

Io, Iris, pratico da cinque anni il latino-americano. Quando ero piccola appena sentivo della musica iniziavo a ballare e così mi sono iscritta ad un corso di danza. I vestiti nel latino-americano sono una delle cose più importanti perché devono essere sempre sgargianti, brillanti o con frange, invece le scarpine sempre sul color oro con il tacco abbastanza basso occorre presentarsi con il rossetto rosso ad una gara o ad un saggio. Le danze latino-americane sono nate a Cuba come la maggior parte delle danze, questi sono balli divertenti, affascinanti, movimentati, sensuali e possono mettere in noi il buon umore ma sopratutto il ballo serve a tonificare i muscoli, mantenersi in forma e migliorare la postura.