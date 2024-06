La nuova Fiera di San Luca. Un ritorno alle origini

Aperte le adesioni di partecipazione alla 553esima edizione della Fiera di San Luca. Un evento che riparte dopo uno stop forzato per ripendare la formula e che ora torna alle origini con molte le novità per rilanciare una delle più antiche fiere della Toscana.

Correva l’anno 1471, anno della prima edizione, quando la Repubblica di Firenze concesse al

Comune di Pontedera di tenere una grande fiera annuale, l’antica Fiera di San Luca dedicata alle merci ed al bestiame, si sta preparando ad allestire la 553esima edizione con grinta ed entusiasmo, e con l’obiettivo di riportare un po’ di sereno ottimismo all’economia locale e non solo.

Una manifestazione possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale, l’associazione I Cavalieri di Pisa, nata come sorta di spin-off di una realtà che fin dal 1994 ha organizzato l’evento: Alter Ego sas. Gli organizzatori stanno impegnando tutte le risorse per il rilancio del territorio e della fiera. Lunga è la storia di questa prestigiosa rassegna, tra le più importanti della Regione, tanti sono stati i sacrifici per adeguare, con nuovi spazi espositivi, le richieste che fino a qualche anno fa erano sempre più crescenti.

Per quanto riguarda l’aspetto logistico, è confermata la soluzione degli allestimenti lungo la Via Toscoromagnola, di fronte alla Piazza del Mercato grazie alla installazione di due tendostrutture interamente coperte e suddivise per settori merceologici e che permetteranno di visitare la Fiera con qualunque condizione atmosferica.

Un padiglione sarà dedicato al commercio, all’artigianato, alle tecnologie ambientali, all’arredamento ed ai servizi ed un padiglione sarà esclusivamente dedicato all’ enogastronomia con prodotti tipici a km zero e con prodotti tipici delle regioni italiane, inoltre a cornice saranno allestite aree scoperte e parzialmente attrezzate per l’accoglienza delle concessionarie auto, moto e per i settori dedicati all’agricoltura, al giardinaggio all’ arredo giardino, al riscaldamento e climatizzazione, al food e beverage.

L’ingresso alla Fiera che si svolgerà dal 25 ottobre al 3 novembre sarà gratuito tutti i giorni, questa è l’altra importante novità.