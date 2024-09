La notte è più vintage: "Tanti partecipanti"

Via Valdera P. è tornata a essere il cuore pulsante di Ponsacco per l’ottava edizione della notte Vintage. Sabato sera centinaia e centinaia di persone si sono riversate nella strada che più di altre è stata il simbolo di Ponsacco proprio per le attività legate ai mobili, al legno e all’arredamento. "È stata una delle edizioni più partecipate – ha commentato a caldo Alessandro Simonelli di Confcommercio – Un fiume di gente ha invaso via Vanni e via Valdera P con un entusiasmo unico! Un grazie immenso va ai commercianti delle due strade che ogni anno si mettono in gioco e riescono a stupire e coinvolgere". Al centro della festa l’area dedicata allo street food con panini, arrosticini, crepes e bomboloni. Poi la musica con i pezzi più famosi degli anni ’80 e ’90, i giochi di legno e i gonfiabili per i bambini. "Un grandissimo grazie al Classic Valdera e al Vespa Club – continua – e a tutti coloro che hanno portato le loro auto d’epoca e vespe creando un’esposizione con più di 30 auto e più di 30 vespe. Grazie a Radio Bruno e a Colleventi per aver allestito i punti musicali. Grazie a tutti i volontari a partire dalla Misericordia, Vab, Carabinieri in congedo e alla polizia municipale, oltre che alle associazioni Rievocazione Storica 1497 e progetto Gemma". Un evento organizzato da Comfcommercio Pisa con la compartecipazione della camera di commercio Toscana nord ovest, il contributo della Banca popolare di Lajatico e il patrocinio del Comune. Una festa nata per accendere di nuovo una strada che ha sofferto i cambiamenti economici legati al mobile, un’iniziativa cresciuta nel tempo, edizione dopo edizione.