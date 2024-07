La notte delle stelle a Lajatico. Johnny Depp alla corte di Bocelli. In campo il top della sicurezza

Il prestigioso Teatro del Silenzio, incastonato tra i paesaggi mozzafiato delle colline toscane, diventerà l’epicentro di tre serate memorabili, dedicate ai 30 anni di carriera di questo talentuoso artista. Ci sarà anche il divo americano Johnny Depp, che va a aggiungersi a Russell Crowe, Jannik Sinner, Ed Sheeran, Tiziano Ferro Zucchero, Bryan May, Elisa. La macchina organizzativa è già operativa per rendere speciale e sicura questa edizione straordinaria. In campo anche due realtà lucchesi che lavorano congiuntamente per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti i partecipanti. Intelligence Consulting, una consolidata realtà altopascese nel settore della consulenza e della sicurezza degli eventi, si unisce alla neonata lucchese All Security srl, entrambe pronte a vigilare sull’intero evento, assicurandone la sicurezza e il regolare svolgimento.

Non è certo una novità per la Intelligence Consulting affrontare sfide di tale portata. Quest’anno, però, si avvale della collaborazione della All Security, fondata da un veterano dei carabinieri con un bagaglio di esperienze internazionali di alto profilo. L’obiettivo comune delle due società è garantire che ogni aspetto dell’evento sia gestito con la massima professionalità e sicurezza. "Il connubio tra esperienza e innovazione è la chiave del successo", affermano i fondatori delle due aziende. "Siamo fiduciosi che insieme possiamo garantire che tutti coloro che parteciperanno alle celebrazioni dei 30 anni di carriera di Andrea Bocelli potranno immergersi in questa memorabile esperienza senza preoccupazioni. Non ci limiteremo alla sorveglianza e al controllo degli accessi: il nostro personale altamente qualificato e addestrato sarà pronto a gestire qualsiasi evenienza, garantendo che l’evento si svolga senza intoppi e nel rispetto delle normative di sicurezza". Quest’anno l’evento del teatro del silenzio 2024 coincide, appunto, con un grande traguardo artisticodel maestro Andrea Bocelli. Lajatico per tre giorni, ancora una volta , grazie ad Andrea e a Veronica, moglie e manager, sarà al centro del mondo per un evento mai visto in Italia e forse unico a livello planetario. "Pensate che 300 addetti ai lavori sono impegnati oramai da 20 giorni - dice il sindaco Fabio Tedeschi - bilici carichi di materiali stanno arrivando, le attività del nostro paese sono in grado e hanno l’opportunità di offrire i propri servizi". "Una bella novità quest’anno è che la produzione ha eliminato le bottiglie di plastica predisponendo punti di distribuzione acqua nelle varie aree di allestimento e dotando tutti gli operatori di borracce personalizzate – aggiunge tedeschi –. Sembrerebbe una scelta banale ma vista la portata dell’evento non immaginiamo quanta plastica in meno prodotta e quante bottigliette evitiamo che siano portate nella campagna dal vento".

Carlo Baroni