«La nostra terra si respira in ogni pezzo»

Ponsacco (Pisa) La toscanità come elemento distintivo e di orgoglio, ma anche come lasciapassare per affascinare e conquistare il mondo. E’ questo che accomuna i racconti delle tante aziende toscane al Salone del Mobile di Milano.

E se molte di loro spesso sono state spinte a delocalizzarsi, nessuna ha accettato, convinte che la loro origine sia un vantaggio competitivo.Una tra tutte, la più iconica, Edra, fondata nel 1987 a Perignano (Pisa) e diventata sinonimo assoluto di lusso nel settore divani e imbottiti, ma anche tavoli e accessori. «La Toscana e il tema del Rinascimento si respirano in tutti i nostri pezzi – racconta Monica Mazzei, vicepresidente dell’azienda – e quando ci hanno offerto di portare Edra fuori dalla regione per abbracciare i ‘distretti del mobile’, abbiamo detto di no perché il nostro cuore è qui dove arte, panorami, artigianalità, storia e orizzonti ci ispirano ogni giorno e dove possiamo mantenere una visione più nitida e focalizzata dei nostri valori fondanti».

Del resto, il successo di Edra è fortemente connesso alla coerenza della sua filosofia: «Non abbiamo mai ceduto alle lusinghe passeggere – conclude la sua vicepresidente – perché abbiamo sempre voluto puntare su creazioni di un’eleganza senza tempo, materiali pregiati e comfort superlativo, ma anche forte ricerca tecnologica come dimostrano i diversi brevetti, dal gellyfoam al cuscino intelligente, che in tanti hanno provato a scopiazzare». Un’azienda, Edra, che pone grande attenzione anche a progetti orientati verso soluzioni sempre più sostenibili e rispettose dell’ambiente, dove la ‘materia’ apre e alimenta un naturale dialogo con il design. Nelle molte novità per il Salone ha presentato la collezione Every Place. Una collezione di divano ideale sia in interni sia in esterni.

La materia – viene spiegato dall’azienda di Perignano – «è composta da un filato di nuova concezione, realizzato in esclusiva per Edra dal recupero delle bottiglie di plastica (100 per cento pet), trattato e rigenerato. Unito a speciali strutture interne dei modelli, costruite in materiale traspirante e antimuffa, e con il rivestimento che offre performance straordinarie; resiste alla luce del sole e alla salsedine. Va bene in barca o a bordo piscina. O comunque dove piace di più. Può abitare davvero in ogni luogo. E con la massima eleganza.