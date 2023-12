La mostra "Scart" ospita un concerto

La mostra Ritratti di "Scart", il progetto artistico del Gruppo Hera, continua a suscitare tanta attenzione riscontrando commenti positivi tra i visitatori. Visitatori che si fanno di giorno in giorno più numerosi. Nella sola giornata di ieri, domenica, sono state 128 le persone che hanno varcato l’ingresso del Palp - Palazzo Pretorio per vedere l’esposizione di 65 opere realizzate con scarti industriali. La mostra accoglierà venerdì 22, nel pomeriggio, gli auguri in musica dell’Accademia Musicale di Pontedera, con la Juni Orchestra, il coro di Voci Bianche e il laboratorio adulti.