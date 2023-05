La morte di Burgalassi Il ricordo degli amici

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte Marco Burgalssi, 53 anni, falciato da un’auto lunedì sera mentre passeggiava con un amico (rimasto lievemente ferito) in via Montevisi a Pontedera. Una Fiat 500, guidata da un 22 enne della zona, travolse i due pedoni: per Burgalassi, nonostante i soccorsi, non ci fu nulla da fare. Burgalassi era un grande appassionato del trekking e della montagna. Il Gruppo Trekking Italia Toscana lo ricorda con le parole di un amico che lo conosceva bene: "Ci mancherai, ci mancheranno le tue meravigliose fotografie, ci mancherà la tua incondizionata disponibilità, ci mancherà la tua voglia di vivere e la tua allegria, ci mancherà la tua passione per le Dolomiti, ci mancheranno i tuoi brindisi davanti al camino con un buon bicchiere di vino", si legge. Burgalassi era un vero appassionato anche di vino. "Ci lascia Marco Burgalassi, un ex corsista e associato appassionatissimo di vino", scrive il Gruppo Fisar Pontedera Delegazione Storica. Tanti sono i ricordi del 53enne affidati ai social. Lo ricorda anche Incanto Toscano Hiking Guides che aveva avuto Burgalassi come partecipante a diverse escursioni: "Era venuto anche Matera dove ha scattato numerose foto come solo lui sapeva fare, cercando i dettagli, per poi accompagnarci a casa sua sulle sue amate Dolomiti per farci innamorare di quei suoi luoghi del cuore".

La tragedia si è consumata attorno alle 21. Il ragazzo alla guida della macchina investì i due amici che, a piedi, stavano camminando in direzione del ponte Pollino. Le indagini sul sinistro dagli esiti fatali sono condotti dai carabinieri della compagnia di città. L’automobilista è indagato per omicidio stradale. La salma di Marco Burgalassi dopo i rilievi è stata trasferita in medicina legale a Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Da quanto abbiamo appreso le esequie non sono ancora fissate.

C. B.