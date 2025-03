La Misericordia cresce ancora. Nuovo veicolo per i trasporti sociali

SAN ROMANOLa Misericordia continua il suo percorso di crescita nel supporto alle attività sociali del territorio. Stamani l’arciconfraternita guidata dal governatore Andrea Tinghi – che ha preso il posto di Paolo Barro che è diventato governatore emerito – inaugura un nuovo veicolo che servirà per il trasporto delle persone socialmente più fragili in ospedali, strutture, o anche nelle gite al mare o in montagna. Ma sarà a disposizione anche della parrocchia e del territorio. L’inaugurazione del nuovo furgone, un nove posti acquistato dalla Misericordia grazie all’indispensabile contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, è fissata per stamani alle 10 con la santa messa cui seguiranno la benedizione del nuovo furgone e un buffet.

"La Misericordia di San Romano, in occasione della giornata del tesseramento, inaugura un nuovo veicolo per i trasporti sociali – si legge nel manifesto di presentazione dell’iniziativa – Tutti sono invitati a partecipare". Il governatore Andrea Tinghi, con l’intero magistrato dell’arciconfraternita, è impegnato nella crescita dell’associazione che è uno dei punti fermi di San Romano e dell’intero territorio comunale di Montopoli.

"Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e all’impegno di tutti i soci e della popolazione – le parole del governatore Andrea Tinghi – siamo riusciti ad acquistare questo nuovo veicolo, un pulmino da 9 posti, per i trasporti sociali. Questo nuovo veicolo arriva in dotazione alla Misericordia dopo il Doblò e un’auto che abbiamo da alcuni anni. Noi non facciamo servizio sanitario, ma solo trasporti sociali. Accompagniamo le persone a fare visite, in farmacia o anche a fare la spesa. Ma anche al mare o in altri momenti di svago".