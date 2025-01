La Lista Froli attacca il bilancio della giunta: "Tari, aumenti ingiustificati rispetto ai servizi"

La Lista civica Froli per Fauglia mette sotto le lente il bilancio e attacca la la maggioranza per l’impatto che la manovra avrà nell’immediato e negli anni a venire. "In particolare – spiega una nota : contestiamo l’ennesimo aumento del 10% della Tari, che l’assessore Signorini ha liquidato con l’affermazione “abbiamo cercato di tutelare le famiglie” lasciando un grosso interrogativo su chi allora pagherebbe". Poi "il milione di euro totali circa con mutui che graverà sulle casse negli anni a venire di cui 800mila euro per la nuova scuola ( ed altre spese)."

"Troviamo altresì risibili i soli 56mila euro per la sistemazione di strade vista la mala manutenzione avvenuta in questi anni dalla stessa amministrazione a guida Carli-Lenzi, e i soli 156mila euro per il 2027 – attacca l’opposizione–. La risposta dell’assessore Carli è stata come al solito elusiva: “quando venderemo la villa di Montalto, con quei soldi ci rifaremo le strade“. Noi abbiamo solo potuto ribadire ancora una volta lo stato di degrado dei nostri manti stradali, sia sulle strade comunali che sulle provinciali che insistono sul nostro territorio, che lo stesso assessore Carli ha minimizzato dicendo che non gli risulta".

Ma non è finita. "Il nostro gruppo contesta ancora una volta il pessimo rapporto costi-benefici delle iniziative che questa amministrazione continua a prendere, con progetti discutibili e non sempre economici e utili – l’affondo –. In particolare la Tari che vede aumenti ingiustificati rispetto ai servizi: basta leggere i gruppi social per rendersi conto delle continue lamentele dei cittadini oltre alla pessima immagine che la raccolta porta a porta dà ad una realtà che dovrebbe attrarre turismo".

