La lista Arancione corre con Franconi

"Daremo il nostro contributo all’interno della lista civica ’Corri con Matteo Franconi’ e lo faremo con due candidati che in questi anni, nei loro campi, si sono messi a servizio della città: Eugenio Leone (foto) e Vito Bazi". È questo l’annuncio degli Arancioni una formazione attiva sul panorama pontoderese ormai da dieci anni. "Idee e innovazione sono i due fari che da dieci anni guidano l’attività degli Arancioni – raccontano –. In questi anni il nostro impegno costante nella promozione territoriale si è concretizzato in risultati che hanno reso orgogliosi Pontedera e i Pontaderesi. Si pensi alla nascita del portale digitale valderatoscana.it, alla presenza della Valdera al "Fuori Expo" di Milano del 2015, a tutti i principali eventi motoristici, ma anche culturali, sportivi e benefici con il coinvolgimento delle attività economiche e finalizzati allo sviluppo territoriale". Una lista civica all’interno della compagine del centrosinistra cittadino.

"Pur riconoscendoci nei valori del centrosinistra – concludono – abbiamo sempre cercato di essere inclusivi. L’unica bussola alla quale ci siamo affidati è stata quella dello spirito di servizio per la nostra comunità. Il lavoro fin qui non può andare perso. Pertanto desideriamo proseguire e rilanciare il nostro impegno civico anche nei prossimi 5 anni sostenendo la ricandidatura di Matteo Franconi a sindaco di Pontedera".