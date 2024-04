La grande parata. Prove speciali e spettacoli

Oggi è il giorno della grande parata. Il momento clou dei Vespa World Days quando tutti i vespisti arrivati da tutta Italia, da tutta Europa e da tutto il mondo si uniranno in un mega corteo che invaderà la Valdera. Partenza attorno alle 10.30/11 da viale Italia per partire in direzione ponte Napoleonico, piazza Garibaldi, Bellaria, Romito, Treggiaia fino a Peccioli passando per La Fila. Qui ci sarà la salita e l’arrivo nel paese appena premiato come il Borgo dei Borghi 2024 per poi riscendere dalla tabaccaia con passaggio di ritorno da Forcoli e rientro a Pontedera. La festa continua nel pomeriggio in tutta la città. Alle 14 al Vespa Village ci saranno le prove speciali della tappa italiana del campionato europeo di Vespa Rally. Molto atteso anche il concorso di eleganza delle 15.30 sempre al Vespa Village dove i concorrenti indosseranno i vestiti d’epoca, degli anni della propria Vespa. Ci saranno appuntamenti in centro, al Villaggio Piaggio più vivo che mai, al Teatro Era con gli appuntamenti legati al mondo dell’associazionismo (alle 17) e gli spettacoli dell’Accademia dell’Incompiuto (alle 18 e alle 21). Il gran finale sarà tra il centro cittadino e il Vespa Village. In centro ci saranno ancora negozi aperti fino a dopocena con musica e dj set fino a notte fonda in piazza Garibaldi e piazzone. Al Vespa Village la serata di gala aperta a tutti e il taglio della torna per celebrare il 78esimo compleanno della Vespa.