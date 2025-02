La giunta si tagli lo stipendio: "Soldi per sistemare le strade"

Un messaggio chiaro. Politico. In vista dell’approvazione del bilancio comunale e del possibile ritocco della tariffe dei servizi, ogni membro della giunta di Santa Maria a Monte ha scelto di rinunciare al 20% della propria indennità. Questa decisione porterà il recupero di 31.705 euro. Soldi – dice la sindaca Manuela Del Grande – che "destineremo alla manutenzione ordinaria delle strade nel territorio comunale".

Ci sono una serie di ragioni importanti nella scelta fatta dalla giunta. "Abbiamo voluto compiere un gesto concreto, decurtando il nostro compenso per destinare risorse a un settore essenziale per la comunità – spiega Del Grande -. Una scelta per comunicare a tutti i cittadini la buona volontà dell’amministrazione, in un momento in cui saremo costretti a ritoccare le tariffe in quanto, quest’anno, non c’è stata la possibilità di rinegoziare i mutui contratti dal comune, e quindi è mancata la possibilità di ottenere risparmi sulla spesa corrente. Ecco che la scelta volontaria che facciamo assume un valore importante perché è l’impegno dell’amministrazione nel condividere gli sforzi economici con i cittadini".

Il comune di Santa Maria a Monte per la presentazione del bilancio ha deciso di sfruttare la proroga concessa dal governo fissata entro il 28 febbraio. A quel punto sarà possibile conoscere l’entità degli aumenti delle tariffe.