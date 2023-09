La Fiera di San Luca “cresce“. Ma l’Expo salterà anche il 2023: "Ripartiremo il prossimo anno"

Sono arrivate le prime giostre in piazza del mercato e l’attesa per la Fiera di San Luca inizia a crescere. Sarà un ottobre ricco a Pontedera, tra il variegato cartellone per i festeggiamenti di San Faustino che coinvolgeranno soprattutto il centro città con iniziative culturali (come la processione dell’8 ottobre), sportive e sociali (come la festa del volontariato di sabato 7) ed il luna park in piazza del mercato. Un luna park che quest’anno ospiterà ancora più giostre, le attrazioni saranno più di 60. Ne sono già arrivate alcune, la prima apertura ci sarà il 7 ottobre, la seconda il 12 e l’ultima, con il parco che sarà al completo, il 21 ottobre con la ripartenza delle giostre prevista nella settimana dal 6 all’11 novembre. "Quest’anno il plateatico si è ampliato ancora – dice il vicesindaco Alessandro Puccinelli – non è stato semplice sistemare tutte le giostre ma ci siamo riusciti". Ma anche quest’anno, proprio come già accaduto lo scorso ottobre, non ci sarà l’Expo. Quell’Antica Fiera di San Luca che nel 2021 toccò l’edizione numero 550. Era il 1471 infatti quando la Repubblica Fiorentina concesse al Comune di tenere una grande fiera annuale che da allora si è ripetuta ogni anno con grande partecipazione di pubblico. Fino allo scorso anno quando il tradizionale evento ha subito lo stop. La Fiera aveva conosciuto negli ultimi anni una lenta e progressiva decadenza. Non riusciva più ad attirare un grande pubblico e il Comune aveva provato a salvare l’edizione con soluzioni più improvvisate messe ancora più in difficoltà da tutti gli ostacoli posti dalla pandemia. Quindi si è deciso di pensare ad una nuova dislocazione, ora pensata nel parcheggio del Panorama e di preparare un bando, andato deserto nell’aprile scorso. "Vogliamo ripartire in grande stile dal prossimo anno – ha detto Puccinelli – ci è servito del tempo per affinare alcuni dettagli. Tra fine anno e massimo l’inizio del prossimo pubblicheremo il bando, o l’avviso, in modo da aver già con grande anticipo le date ed il soggetto che gestirà l’evento".

Luca Bongianni