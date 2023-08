La Farmacia 2 alla Coop "Amplieremo i servizi"

SANTA CROCE

La farmacia comunale 2 verrà trasferita alla Coop. Ormai è ufficiale, dopo la prospettiva dello spostamento, palesata nell’ottobre del 2022, dall’amministratore unico della Santa Croce Pubblici Servizi, Massimo Parentini nel documento di programmazione triennale. Troppo piccola la sede di viale Di Vittorio per consentire un ulteriore sviluppo dell’attività. Come specificato dallo stesso Parentini, l’opportunità che si è presentata dei più ampi locali nella Coop consentirà di sviluppare "oltre ad una più ampia e assortita area vendita anche la cosidetta ’Farmacia dei servizi’, tra cui la telemedicina, l’autoanalisi, l’area cup, oltre a dare un nuovo impulso all’attività galenica che al momento è poco valorizzata".

La Santa Croce Pubblici Servizi è una società totalmente pubblica del Comune di Santa Croce. La giunta ha dato il via libera al documento di programmazione e al trasferimento della farmacia 2 dentro la Coop che ha deciso di ridisegnare il punto vendita di Santa Croce. Da questa riorganizzazione viene fatto spazio ai 450 metri quadrati che ospiteranno la farmacia. La sindaca Giulia Deidda parla di "ulteriore restituzione al territorio dei guadagni che le due farmacie comunali, la 1 e la 2, gestite dalla Santa Croce Pubblici Servizi sono state in grado di acquisire grazie alla professionalità dell’amministratore unico, dei direttori dei due punti vendita e del personale".

"Una restituzione al territorio – aggiunge Deidda – in termine di servizi dei quali potrà usufruire la cittadinanza. E che è già iniziata lo scorso anno con la possibilità che abbiamo avuto, grazie ai 100mila stanziati dalla società, di allestire la Casa delle Associazioni in corso Mazzini. Questo ulteriore investimento è possibile perché le nostre farmacie lavorano bene e guadagnano. Siamo convinti che il trasferimento dentro la Coop sia un’opportunità per la farmacia comunale 2".

Come specificato dallo stesso amministratore Parentini, "questa congiunta proposta commerciale, già in diverse altre realtà, ha dimostrato di essere un ottimo volano di crescita per la concretizzazione delle sinergie che le due attività tendono a creare".

