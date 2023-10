La dottoressa Sartucci al posto di Muccignat

MONTOPOLI

Il dottor Alessandro Muccignat, medico di famiglia, termina l’attività ambulatoriale nel Comune di Montopoli. Da lunedì 9 ottobre sarà sostituito dalla dottoressa Mariaceleste Sartucci con incarico provvisorio fino alla nomina del medico titolare. Gli assistiti del dottor Muccignat, fino all’arrivo del medico titolare, saranno assegnati automaticamente al nuovo medico. Nel caso in cui non volessero essere seguiti dalla nuova dottoressa possono effettuare una nuova scelta tra i dottori disponibili utilizzando le modalità indicate dalla Asl. E cioè da pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https:open.toscana.itservizi) con tessera sanitaria o Spid, oppure utilizzando l’App Smart Sst. In alternativa il cambio del medico può essere effettuato inviando il modulo (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso homecambio e scelta medico) alla mail anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it. La scelta può essere effettuata anche al distretto Asl o ai Totem PuntoSi.