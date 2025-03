La “Dolcevita“ di Skim, il presidente Mazzeo al Museo Piaggio

PONTEDERAIl presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha visitato la mostra di Skim “Dolcevita” in corso al Museo Piaggio di Pontedera. Per questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Piaggio, dal Comune di Pontedera, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, oltre alla consueta produzione dell’artista, sono esposte una serie di opere inedite che rendono omaggio agli iconici veicoli della Piaggio, dalla Vespa all’Ape, fino al Ciao. Le opere di Skim, caratterizzate dal suo distintivo “Kaos Armonico”, riflettono la sua ricerca pittorica e interpretano storie e sogni, analizzando la quotidianità e traducendola in forme artistiche che sorprendono per il contrasto tra l’esplosione di colori e i messaggi profondi che veicolano: composte da un accumulo di elementi differenti, si uniscono in modo armonioso, raccontando storie che possono riflettere anche le esperienze personali di ciascun spettatore. L’arte di Skim si contraddistingue per la sua attrattiva e il suo fascino, e il suo motto “In Color We Trust” sintetizza il suo approccio creativo, che si sta affermando attraverso mostre, performance e opere pubbliche.

"Una mostra molto interessante questa di Skim attraverso i suoi sogni si riesce a costruire il futuro – ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale – e anche mandare un messaggio di speranza ai tanti ragazzi che si avvicinano all’arte. In un momento che la libertà è sempre meno in tutto il mondo, quando riusciamo ad investire in arte e cultura investiamo per il nostro futuro". "Avevo già collaborato con il comune di Pontedera realizzando una vespa gigante per il Vespa World Days e nell’occasione della mostra ho colorato una panchina gigante – ha detto l’artista Skim – e ho continuato a lavorare ad una serie di opere che illustrano il mio kaos armonico. Anche il titolo della mostra richiama Fellini, gli anni sessanta, il viaggio, l’amore e miei temi più cari".