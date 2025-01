Domani, 4 gennaio alle 21.15 al teatro Persio Flacco, il Comune di Volterra organizza un concerto speciale con la cover band dei Pink Floyd dedicato ad una raccolta fondi per le zone colpite dalle recenti alluvioni. Un evento speciale che unirà la musica e la solidarietà per aiutare chi si trova in grandi difficoltà a causa di questa tragedia che ha colpito i territori. Prenotazioni all’ufficio turistico di Volterra al numero 0588-87257. I Magic Regoli’s Band con "Pink Floyd History si esibiranno sul palco del Teatro Persio Flacco per regalare emozioni e coinvolgere il pubblico in una serata indimenticabile. La musica sarà il veicolo attraverso il quale poter dimostrare la solidarietà e supporto dei territori della Valdicecina colpiti dalle alluvioni in autunno.