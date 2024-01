La Corale di Valle Concerto per l’Epifania

Concerto dell’Epifania a Montecerboli. Appuntamento sabato 6 gennaio alle 21.15 per uno degli appuntamenti dell’anno. A Montecerboli, nella chiesa della Madonna delle Grazie, saranno protagonisti la corale di Valle, organizzatrice dell’evento, il gruppo Strumentale "G. Verdi" di Castelnuovo Val di Cecina, organico composto da dodici strumenti a fiato che già in passato ha collaborato e contribuito con la corale alla realizzazione di numerosi eventi, e Greta Buonamici, talentuosissimo soprano, fresca di Laurea in canto lirico al conservatorio "L. Boccherini" di Lucca, e con già all’attivo numerose esperienze di elevato prestigio. Il tutto verrà coordinato dal direttore, il M° Lorenzo Macchioni, curatore e arrangiatore dei brani presenti in programma, che nell’occasione eseguirà anche alcuni brani al pianoforte. "Per la realizzazione di questo evento – raccontano dall’organizzazione – consiglio e direttore hanno fissato un punto fondamentale: valorizzare ed esaltare le ricchezze dei nostri territori, in questo caso rappresentate dalle persone che ne prendono parte, cercando di sfruttarne tutto il potenziale e portarlo ai massimi livelli raggiungibili. Troppo spesso ci dimentichiamo o ignoriamo ciò che ci circonda, mostrando un eccesso di superficialità, e questo indubbiamente porta a non considerarne appieno il valore reale". La Corale di Valle prende il nome dalla fusione di coristi provenienti dai paesi di Montecerboli e Larderello. Costituitasi nel 1981 per iniziativa di don Luigi Campinoti ed alcuni appassionati conta oggi circa 30 coristi suddivisi in quattro sezioni. Ha partecipato a diversi concerti operistici in Toscana e in altre regioni collaborando con il M° Morgantini. Il programma del concerto sarà un crescendo di emozioni e spazierà in vari generi musicali. Appuntamento quindi per sabato 6 gennaio. Ingresso libero.