La coppa della storica vittoria del campionato di Seconda categoria 2023-2024 è arrivata a Castelfranco ed è stata consegnata alla Stella Rossa prima della gara casalinga di domenica contro l’Atletico Etruria. Prima del fischio di inizio i rossoblu hanno posato per la foto di rito in mezzo al campo con la coppa ricevuta dal comitato regionale Toscana della Figc come riconoscimento del primo posto conquistato nella stagione scorsa e la conseguente promozione in Prima categoria dove la compagine di Alessandro Ferraro, confermatissimo dopo la vittoria dello scorso anno, si sta facendo valere.

Questi i giocatori protagonisti della storica promozione in Prima categoria al termine di un campionato disputato quasi interamente in testa alla classifica del girone D di Seconda categoria: portieri Michey Condelli, Christian Giardi e Leonardo Rosi, difensori Alessio Bernardini, Nico Caponi, Gabriele Merola, Giulio Morelli, Andrea Noccioli, centrocampisti Francesco Ceccanti, Claudio Dyla, Francesco Fossi, Gueye Tiydiani, Marco Mazzantini, Matteo Guerrucci, Enzo Kazazi, Luca Mannucci e attaccanti Alessio Botrini, Lorenzo Bracci, Mirko Maccari, Pietro Mori, Ronny Mucciaccito, Andrea Pagni, Claudio Petri.

La coppa della vittoria, che ora fa bella mostra nella sede della Stella Rossa, è stata ritirata nei giorni scorsi a Firenze, nella sede del Comitato regionale Figc dlela Toscana dal presidente Rino Romano e dal direttore sportivo Sergio Petri (nella foto) durante una cerimonia che ha visto protagoniste tutte le squadre regionali vincitrici dei gironi dei campionati. "Per la Stella Rossa è uno storico traguardo la promozione in Prima categoria – le parole di Romano – Ci impegneremo al massimo per mantenerla e valorizzare i ragazzi del nostro settore giovanile"