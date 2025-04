La consulta dello sport riprende vita dopo anni

PONTEDERATorna dopo tanti anni la Consulta comunale dello Sport a Pontedera, ieri in Consiglio è stato approvato il nuovo regolamento. "È un percorso che nasce all’inizio del nostro secondo mandato – illustra l’assessore allo sport, Mattia Belli – a Pontedera possiamo vantare di un tessuto associativo sportivo gigantesco, sono oltre 80 le associazioni sportive presenti ad oggi sul nostro territorio. Con loro, con la gran parte di loro, abbiamo fatto vari incontri da luglio scorso fino a febbraio per provare a redigere un regolamento che sia il più snello e operativo possibile e che desse mandato a dei soggetti e presieduto ovviamente dall’amministrazione comunale, in modo da dare spazio agli enti di competenza, di promozione sportiva, quelli sanitari e quelli scolastici. Per definire, programmare eventi, attività, spazi e anche per confrontarci sulle linee di finanziamento per i futuri investimenti sull’impiantistica sportiva". Quindi le parole della consigliera Alice Paletta, presidente della commissione consiliare cultura, istruzione e sport."Anche io mi voglio unire ai ringraziamenti alle nostre associazioni e società sportive che hanno avuto modo di visionare e costruire, dallo scorso luglio fino a febbraio, a questo regolamento – dice Paletta – un regolamento che nasce con lo scopo di diffondere il valore sociale dello sport ed essere di stimolo per l’amministrazione comunale per continuare ad attirare a Pontedera iniziative sportive anche di caratura nazionale ed internazionale. E anche per rafforzare lo spazio di confronto e reciproco scambio di esperienze, di progettazione, tra tutte le realtà sportive del nostro territorio". Seguirà una manifestazione d’interesse per chiedere a tutte le associazioni di farne parte.l.b.