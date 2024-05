"La commedia benefica "D’attori dottori" al Verdi di Santa Croce: successo di pubblico e generosità"

Un successo la commedia "D’attori dottori" messa in scena al Verdi di Santa Croce dalla compagnia "Trio & dintorni" il cui ricavato è stato devoluto alla Pubblica Assistenzanell’anno del suo cinquantesimo di fondazione. Ottimo successo di pubblico, tante risate e applausi da parte dei tanti spettatori.

"Sono state due serate di grande divertimento e di generosità, dato che gli attori hanno deciso di devolvere l’intero incasso alla Pubblica Assistenza di Santa Croce per l’acquisto di una nuova ambulanza – si legge in una nota dell’associazione – In apertura di serata il nostro presidente Marco Remorini ha rivolto un ringraziamento sincero alla compagnia, che anche quest’anno ha voluto riproporre uno spettacolo di beneficenza a favore dell’associazione. Questo gesto importante si colloca in un anno speciale per noi che festeggiamo il cinquantesimo dalla nuova fondazione della Pubblica Assistenza e i 130 anni dalla sua prima nascita. Abbiamo in calendario tante iniziative e questo gesto generoso ci rende particolarmente orgogliosi. Grazie di cuore al Trio!".

"Ringraziamo il regista e gli interpreti ovvero Tiziano Bagni, Elody Birga, Fabio Fisoni, Maurizio Francalanci, Sandro Gorini, Tiziana Lazzereschi, Riccardo Paganelli, Barbara Salvadori, Cristiana Venturi, Il Biga presentatore delle due serate e il gruppo della Pubblica Assistenza che si è prestato per l’organizzazione e la sicurezza antincendio – ancora la nota dell’associazione – l’amministrazione comunale per aver permesso l’utilizzo del teatro Verdi e gli spettatori".