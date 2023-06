La città dei lettori Arriva Dario Nardella

In campo grandi nomi: Paolo Nori, Vera Gheno, Dario Nardella, Enzo Fileno Carabba. Saranno questi alcuni tra gli ospiti della prima edizione di San Miniato dei lettori, prima tappa sul territorio per l’evento La città dei lettori, festival diffuso che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano. Sabato 17 e domenica 18 giugno tra la biblioteca Mario Luzi e altri spazi della città presentazioni, incontri, talk e passeggiate letterarie con i protagonisti della letteratura contemporanea. "Leggere cambia tutto": questo il messaggio che accompagna la manifestazione sin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccerà ad un percorso legato al tema della fiaba. In programma inoltre, in ottobre, un evento speciale che riaccenderà la manifestazione alle soglie dell’autunno: la lectio sull’amore di Franco Arminio. Il via sabato alle 16,30 e poi alle con Dario Nardella: il sindaco di Firenze sarà al festival per presentare il suo libro "La città universale".