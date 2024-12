La cena amarcod venticinque anni dopo la maturità

SAN MINIATO

Sono passati poco più di 25 anni da quell’estate del 1999 quando la 5 C del liceo scientificov Marconi di San Miniato affrontò gli esami di maturità a coronamento di cinque anni di un percorso fatto di amicizia e sfide superate insieme. Per ricordare l’anniversario i “ragazzi” hanno deciso di regalarsi una cena speciale, invitando anche i loro ex professori, . E se è vero che i professori di studenti ne hanno visti tanti, è anche vero che, in uno sguardo, in un sorriso, riescono a pescare nella memoria un ricordo di ognuno di loro, anche a distanza di così tanti anni. È stata questa l’emozione più grande per tutti, La classe ringrazia i professori presenti: Riccardo Berni (chimica), Costanza Bonistalli (storia e filosofia), Renzo Gamucci (matematica e fisica), Daniele Morelli (arte), quelli che non hanno potuto partecipare e il collaboratore scolastico Massimiliano Lotti. I presenti: Elisa Benvenuti, Giada Benvenuti, Maria Giulia Bianchi, Tommaso Bianchi, Veronica Bianchi, Gianni Bimbi, Alessandro Buti, Francesca Falorni, Elena Fici, Paola Giacobbi, Cristina Mancini, Samanta Manzi, Lara Rocchi, Benedetta Spinazzola, Melissa Taverni, Valentina Teristi, Gabriele Verri, Azzurra Vezzi, Cinzia Votino, Solange Zingoni.