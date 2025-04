La carta di identità digitale. Si potrà richiedere anche a Staffoli

Dalle prossime settimane i servizi anagrafici, tra cui il fondamentale rilascio dei documenti sarà presente anche alla sede distaccata del municipio a Staffoli. Non solo sarà possibile fare il documento di identità in paese, senza doversi recare a Santa Croce, e verranno rilasciati anche i documenti digitali, la carta di identità elettronica, più conosciuta con l’acronimo di Cie. Martedì i tecnici del ministero consegneranno tutta la strumentazione elettronica che serve per rilasciare al cittadino della carta di identità digitale.

"Questo è un passaggio storico per Staffoli, – spiega l’assessore alla cittadinanza, in questo caso ai servizi anagrafici, Renato Rusconi – per anni a Staffoli il comune ha tenuto aperto questo ufficio, giustamente, ma non si era mai pensato di portare i servizi anagrafici più vicini al cittadino in una logica di prossimità, penso ad esempio alle persone che per qualunque motivo, hanno difficoltà a raggiungere la sede principale del municipio in piazza del Popolo a Santa Croce. In questo modo ribaltiamo la logica del servizio, non è il cittadino che deve venire verso l’ufficio, ma è l’ufficio che si avvicina al cittadino".

Un progetto - continua Rusconi - che siamo riusciti ad attivare anche grazie al fondamentale lavoro del consigliere comunale delegato alla frazione Matteo Pieracci. Mentre cercavo con gli uffici di far attivare questo servizio da Roma, Pieracci ha lavorato sul territorio, facendo tutto quello che serviva, in modo da avere la struttura locale in grado di accogliere la dotazione ministeriale". Non appena sarà completata la procedura ministeriale, presumibilmente nel giro di una decina di giorni o poco più, vista anche le prossime festività pasquali, il comune potrà far partire il servizio.