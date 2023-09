La Bnv Juve Pontedera presentata al Sindaco Franconi La Bnv Juve Pontedera, militante in serie C, è stata accolta nella sala consiliare del Comune di Pontedera. Il sindaco ha sottolineato l'importanza della maglia della Juve Pontedera. Il debutto casalingo è previsto per domenica 8 ottobre al PalaZoli. La società ringrazia l'amministrazione comunale.