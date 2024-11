La baita di Babbo Natale. Il taglio del nastro: "Sarà una festa speciale che la città ricorderà"

"Sarà un Natale da ricordare per Pontedera". Non ha dubbi l’assessore al commercio Alessandro Puccinelli che in occasione dell’inaugurazione della Baita di Babbo Natale ha sottolineato l’importanza di portare leggerezza in città in questo periodo così speciale, con un programma di eventi unico. "Sono tante le novità di quest’anno – dice Puccinelli – la Baita è sicuramente un’attrazione importante per la città che ha richiesto un notevole impegno per il suo allestimento. Ma ci saranno poi i mercatini, la ruota panoramica alta quasi 30 metri. Insomma tante attrazioni in un momento particolare, dove ci sono tante situazioni difficili, ma l’augurio è di poter vivere questo momento dell’anno con un po’ più di leggerezza".

La Baita di Babbo Natale è stata allestita in via della Stazione Vecchia, nei locali dell’ex Otello Cirri attualmente all’asta. Oggi sarà aperta dalle 10 alle 18.30 per poi riaprire sabato prossimo dalle 10 alle 19. Sarà aperta tutti e sabati e le domeniche fino al 26 dicembre compreso, ma anche nei pomeriggi di venerdì 6, venerdì 13 e tutta la settimana di Natale. I biglietti hanno un costo di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini (2-12 anni), sotto i 2 anni è gratis. "Portiamo in giro questa avventura fiabesca da 11 anni – ha detto l’organizzatore Paolo Grassi di Music Staff Italia di Pieve a Nievole – ogni anno è un successo e ci auguriamo possa esserlo anche qua". Un viaggio immersivo con laboratori creativi e giochi per i più piccoli. Un percorso nel villaggio magico tra igloo, pareti ghiacciate, con l’accompagnamento degli immancabili elfi e dalle loro renne.

I bambini potranno sussurrare i loro desideri a Babbo Natale, visitare il centro smistamento pacchi, scrivere e lasciare la loro letterina e così via. Dopo l’accensione delle luci natalizie, di un’altra attrazione si arricchisce il programma di questo Natale pontederese. In attesa della ruota panoramica e dei mercatini in piazza Garibaldi, dei mercatini in via Palestro e al Villaggio, dei tradizionali alberi natalizi, e poi del Christmas park in piazza Belfiore, delle installazioni di piazza Trieste e così via.

l.b.