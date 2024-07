La 1001 Miglia: "Promozione del territorio"

PONTEDERA

Ha 465 iscritti, di cui 77 per cento stranieri, con 48 nazioni rappresentate. Sono i numeri della sesta 1001 Miglia Italia Green Reverse, una tra le più importanti e conosciute randonnée ciclistiche a livello europeo e mondiale, in programma dal 16 al 22 agosto e che quest’anno passerà anche dalla Valdera, in particolare da Pontedera.

La partenza sarà da Parabiago con un percorso che, attraversando 7 regioni, 23 province e 143 comuni, toccherà alcune delle più belle località del nostro Paese, valorizzando i passaggi soprattutto da strade secondarie e la mobilità dolce. Ben 1600 chilometri da fare in 18 tappe, una delle quali, la quinta, vedrà Pontedera come luogo di arrivo dei ciclisti dalla Garfagnana e di ripartenza per la sesta tappa verso il senese. Arrivi e partenze sono previsti tra il pomeriggio del 17 e la mattina del 18 agosto.

L’evento turistico-sportivo è stato presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Stefanelli. Presenti l’ideatore Fermo Rigamonti, i partner locali del Gruppo sportivo Galimberti e l’assessore comunale allo sport Mattia Belli, "che ha sottolineato il valore della manifestazione e la vetrina internazionale che, connessa alla randonnée, sarà utile per la promozione dell’intero territorio". Una promozione che nel 2024 ha visto molti eventi, a partire dei Vespa world days e la tradizionale randonnée.