L’8 marzo “Riparto da me“, l’inno alle donne

PONSACCO

Si chiama "Riparto da me" il ciclo di incontri organizzato a Ponsacco in occasione dell’8 marzo. Un inno rivolto alle donne al prendersi cura di loro stesse. Per l’edizione del 2024, l’associazione ViviTeatro, in collaborazione con altre associazioni, ha presentato un progetto alla manifestazione d’interesse lanciata dal Comune proponendo una serie di incontri per il diritto alla conoscenza, all’informazione, alla cura e allo stare insieme, per e con le donne di tutte le età.

"Gli incontri – spiegano Maria Triggiano, ideatrice e conduttrice del progetto e Denis Salvadori presidente dell’associazione ViviTeatro – avranno finalità non solo informativa e formativa ma creeranno momenti di interazione, confronto e aggregazione. Si parlerà di cultura, alimentazione, bellezza olistica, fisica, cura dell’ambiente, dello stare insieme". Gli appuntamenti sono tre. Si comincia mercoledì 6 marzo a Villa Elisa alle 18, dopo i saluti istituzionali e la presentazione del programma si parlerà di "Le donne tra stem e letteratura" per affrontare il tema della scarsa partecipazione femminile ad alcuni ambiti della vita culturale. Il giorno successivo, giovedì 7 marzo nella sala polivalente del circolo Arci Rinascita alle 18, si parlerà di alimentazione con la dottoressa Sabrina Giraldoni. Insieme alla terapista Ida Cervelli si parlerà di bellezza olistica e di beauty routine come uno dei mezzi per amarsi di più e aumentare la propria consapevolezza di bellezza.

"Siamo felici di poter supportare come amministrazione comunale un ciclo di incontri realizzato da più realtà del nostro territorio – hanno detto la sindaca Francesca Brogi e l’assessore al sociale David Brogi –. Appuntamenti che affrontano la data dell’8 marzo in maniera non banale me come occasione per rivolgere dei veri e propri appelli alle donne, al volersi bene, al prendersi cura di loro stesse e dell’ambiente circostante. Ringraziamo le tante associazioni coinvolte per il lavoro svolto nell’organizzazione". L’8 marzo l’appuntamento è nella sala polivalente Arci Rinascita alle 18, le dottoresse Irene Strati e Maria Triggiano introdurranno il tema del feng shui per la casa. Il gran finale è affidato alla ballerina e insegnante di flamenco Barbara Sarri.