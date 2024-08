Joe D’Urso, un rocker sanguigno. Occasione unica al festival di Partino

PALAIA

Per il festival Stelle, ville e meraviglie 2024 in arrivo a Partino di Palaia stasera alle 21.40, Joe D’Urso, un rocker animatore del grande sottobosco cantautorale americano ma molto apprezzato da personaggi come Tom Petty, Springsteen, Dylan con i quali tra l’altro ha collaborato. Il festival se lo è aggiudicato grazie a un classico day-off e in esclusiva per il centro Italia. Un’occasione unica per ascoltare un rocker sanguigno ma capace anche di dolci ballate in puro stile americana, una sorta di Vasco Rossi a stelle e strisce. D’Urso è uno dei nuovi paladini del rock a stelle e strisce, un rocker che in pochi anni ha saputo raccogliere attorno a sé un pubblico fedele e appassionato, conquistando anche i consensi della critica mondiale. Venti anni di carriera e diversi album importanti come Glow, Both Sides of Life e Rock&Roll Station che ha ricevuto la nomination nei Grammy indipendenti come "miglior album rock dell’anno nel 2002 è stato scelto unico artista indipendente- dall’House of Blues Concerts and The Harley Davidson Corporation come band ufficiale del Tour Mondiale del Centenario, per i 100 anni dell’Harley Davidson, tour che lo ha visto suonare sullo stesso palco con artisti del calibro di Bob Dylan, Aerosmith, David Bowie, Elton Johnn ,Doobie Brothers e molti altri. Nel corso degli anni Joe D’Urso ha partecipato a molti concerti benefici e ad iniziative di solidarietà, anche come membro attivo di varie organizzazioni umanitarie come ad esempio WHY, Artist Against Hunger & Poverty; in particolare ricordiamo il Light Of Day, manifestazione annuale americana, dal 2006 approdata anche in Europa.