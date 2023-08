Itinerario tra le sculture Scoprire le opere di Staccioli Tour guidato in auto e a piedi

VOLTERRA

Un tour in programma domenica 13 agosto dalle 17.30 per andare a scoprire e ammirare le sculture di Mauro Staccioli, opere che l’artista ha lasciato disseminate nel territorio volterrano; quasi tutti conoscono il celebre Anello di San Martino, una delle opere più famose e più fotografate della zona, ma vi sono altri lasciti importanti, altre installazioni dentro i monumenti, in mezzo alla campagna, nei ruderi o nelle abitazioni private, dove è possibile ammirare l’arte immortale dello scultore, arte che diventa un unicum con il paesaggio. Sarà un tour sia in auto che a piedi. Dalle opere inserite nel paesaggio delle Balze e dei calanchi nel versante occidentale che contorna Volterra, a quelle nascoste nella vallata dei mulini.

Considerato uno dei padri dell’arte contemporanea, originario di Volterra, ha lasciato alla sua città natale gran parte delle grandiose opere ambientali installate nel 2009 per la mostra Luoghi d’esperienza. Sculture geometriche minimaliste, di dimensioni ciclopiche grazie alle quali l’artista rilegge il paesaggio volterrano e rivive i suoi ricordi d’infanzia. Un modo per scoprire la campagna di Volterra, attraverso scorci e cornici che cambiano e si rinnovano ogni giorno in un gioco continuo e mutevole tra opera, paesaggio e spettatore.

Il ritrovo è fissato alla vecchia ferrovia di Saline di Volterra alle 17.30. Ritrovo a Saline di Volterra. Per le prenotazioni: [email protected] e 349-230309. Il tour si concluderà alle 21.30 con una cena al sacco. Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe da trekking.