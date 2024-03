Italia Viva darà il sostegno a Puccinelli

PONTEDERA

Italia Viva sosterrà la lista dell’attuale vicesindaco “Puccinelli per Pontedera“ alle prossime elezioni amministrative in programma a giugno. A farlo sapere è Raffaela Maria Sateriale, la presidente di Italia Viva Valdera. "Questa scelta cambierà l’attuale scenario politico della città – commenta Sateriale –. La lista politica non è soltanto formata dal gruppo civico di Alessandro Puccinelli, ma include quattro partiti nazionali, +Europa, Azione, Italia Viva e Partito Socialista. Questa coalizione è dunque rappresentativa dell’evoluzione della politica locale, una risposta all’insoddisfazione nei confronti dell’attuale governo e una volontà di rinnovamento e di nuovo corso". Una proposta che secondo Italia Viva farebbe aumentare l’interesse degli elettori. "La creazione di questa alleanza – continua – stimola una maggiore sinergia e collaborazione tra i partiti e i gruppi civici. Unendo le forze, queste varie entità possono mettere in comune le proprie risorse, competenze e supporto per raggiungere un obiettivo comune: migliorare la città e la qualità della vita dei suoi abitanti. Quest’approccio collettivo alla politica può portare a risultati più efficaci e a una governance più responsabile".

Un superamento delle divisioni politiche che ha come comune denominatore un terreno comune. "Unendo le forze – conclude – avremo una maggiore capacità di mobilitare e di attrarre un consenso più ampio. Gli elettori con differenti conoscenze ed esperienze possono riconoscersi in questa coalizione e sentirsi maggiormente rappresentati dal candidato sindaco sostenuto dalla nostra lista. La nascita della nostra coalizione rappresenta l’occasione imperdibile per Pontedera di ottenere una guida politica altamente efficace per affrontare le sfide che si prospettano all’orizzonte".