"Iscrizioni aperte per mensa e trasporto scolastico a San Miniato: scadenze e modalità"

L’ufficio scuola del Comune di San Miniato informa che sono aperte le iscrizioni ai servizi comunali di mensa e trasporto per il prossimo anno scolastico 2024-2025. La domanda di iscrizione al servizio trasporto deve essere presentata entro il 30 aprile e deve essere presentata ogni anno. La domanda di iscrizione al servizio mensa deve essere presentata entro il 30 giugno e, una volta che è presentata, si riterrà valida per tutto il periodo di frequenza di ogni ciclo scolastico. Le iscrizioni ai servizi di refezione e trasporto scolastici si effettuano esclusivamente online sul portale dei servizi educativi e scolastici, accedendo con le proprie credenziali di identità digitale. In caso di richiesta di diete speciali è necessario allegare certificazione medica, oppure autocertificazione per le motivazioni etico-religiose. Ulteriori informazioni sui servizi, le tariffe e sulle modalità di iscrizioni, sono disponibili sul sito del Comune.