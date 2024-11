"Io, purminista del brivido". Dylan Dog sceglie Caminiti . La sua storia nel fumetto

Dai tre libri con le esilaranti storie dei "suoi" bimbi sul pullmino, a Dylan Dog, passando per due romanzi molto apprezzati. E’ la bellissima ascesa di Graziano Caminiti, 44 anni il 21 dicembre, nato a Calcinaia, ma noto come The Purminist per via del suo lavoro da autista di scuolabus (a Bientina). La sua innata passione per la scrittura, e i fumetti in particolare, lo ha portato adesso ad una soddisfazione immensa: veder pubblicare una storia da lui ideata su Dylan Dog, personaggio di cui è un grande fan.

Da dove nasce questa passione?

"Sono un lettore della prima ora di Dylan Dog. Da piccolo rubavo i fumetti di nascosto a mio padre, poi quando lui è venuto a mancare ho sentito che avrei dovuto continuare la collezione e oggi li ho tutti originali".

Come è arrivato alla Bonelli Editore?

"Venivo dalla delusione, non legata alle vendite, ma alla gestione dei miei 2 romanzi, usciti 4 anni fa. Un giorno però ho avuto un’idea, ma più che un’idea era un’immagine, e da quella, poi, è nata tutta la storia. Mi è sembrata valida e così l’ho proposta all’attuale curatrice della testata, che è Barbara Baraldi, perché ero convinto che fosse un buon soggetto. Però non pensavo che sarebbe potuta piacere anche a Tiziano Sclavi, che è il papà di Dylan e mio scrittore preferito, del quale ho tutti i libri, anche quelli che scriveva sotto pseudonimo".

Invece...

"Invece è successo che gli è piaciuta e da quando ho ricevuto la telefonata che mi confermava che il soggetto sarebbe diventato una storia vera e propria, tutto è partito velocemente. La storia è stata affidata a un veterano di questo fumetto, che è il bravissimo Gigi Simeoni, il quale lo ha trasformato in una sceneggiatura potente che sono sicuro sorprenderà i lettori. Finita la sceneggiatura, è toccato alla disegnatrice Francesca Ciregia rendere il tutto reale e le tavole che ha realizzato sono pazzesche. Chiude il cerchio la colorista, perché sarà una storia a colori, Barbara Nosenzo, altra bravissima artista".

Ci anticipa qualcosa della storia?

"Non posso anticipare nulla, ma posso dire che al Lucca Comics & Games che si è appena concluso, durante la conferenza stampa dedicata a Dylan Dog è stata ufficializzata tra le uscite del 2025. Posso solo ingraziare la Sergio Bonelli Editore, Barbara Baraldi, Claudio Lanzoni e Tiziano Sclavi per questa opportunità che mi hanno donato. E chiudo con una cosa... ganza che mi ha detto un amico: ora sei il purminista dell’incubo".