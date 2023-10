"Io Non Rischio": Lezione di Protezione Civile a Balconevisi, San Miniato Domenica a San Miniato torna "Io Non Rischio", campagna nazionale per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi e comportamenti di autoprotezione da mettere in pratica. Partecipa online o a Balconevisi!