Investire sull’alabastro. Spazio ai giovani talenti

VOLTERRADa secoli, la lavorazione dell’alabastro rappresenta una delle tradizioni più radicate e prestigiose di Volterra, riconosciuta come il centro principale della produzione italiana di questa preziosa pietra. Questa arte, che unisce abilità manuali di alto livello a creatività e interpretazione artistica, continua a essere un patrimonio culturale di grande valore per la città. Il Comune di Volterra. tramite delibera di giunta, ha deciso di investire ancora di più nella valorizzazione di questa tradizione. Grazie a numerosi bandi nazionali, regionali ed europei, l’amministrazione ha portato avanti attività di esposizione e promozione dell’artigianato artistico, rafforzando il legame tra passato e presente. In questa cornice si inserisce il nuovo progetto, approvato dalla giunta comunale, denominato "Mani che ascoltano la Pietra". Si tratta di un’iniziativa cui ha partecipato il Comune per ottenere finanziamenti dal bando della Regione per il sostegno alle transizioni verso un’occupazione stabile e di qualità nel settore culturale e artistico. Il progetto prevede la realizzazione a Volterra di due residenze artistiche, ciascuna dedicata a 10 giovani artisti under 35, che avranno l’opportunità di lavorare e formarsi nel prossimo anno.

L’obiettivo è formare una nuova generazione di artisti specializzati nella lavorazione dell’alabastro, attraverso un percorso che combina formazione manuale, confronto con i maestri artigiani di Volterra e corsi tenuti da artisti di fama nazionale e internazionale. L’iniziativa mira non solo a trasmettere le tecniche tradizionali, ma anche a promuovere un arricchimento culturale e artistico, con l’organizzazione di mostre e altre attività di valorizzazione. Un aspetto importante del progetto è il rafforzamento del legame tra diverse generazioni e esperienze espressive, favorendo un confronto tra tradizione e innovazione e superando i confini della realtà locale. "Con questa iniziativa, il Comune di Volterra conferma il suo impegno nel preservare e rinnovare una delle sue più grandi eccellenze, puntando sulla formazione e sulla creatività come strumenti per mantenere viva una tradizione secolare e proiettarla nel futuro - si legge nella delibera di giunta. "Si tratta id un progetto su cui puntiamo molto, in attesa di capire se arriverà il finanziamento. Abbiamo già individuato una residenza storica per ospitare il progetto che è strutturato sull’alabastro e sulla cultura - dice l’assessora alla cultura Ilaria Bacci.

Ilenia Pistolesi