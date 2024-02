Intrecci di Ameli e Gistri al De Larderel

La Compagnia Minimal di Pomarance presenta "Intrecci" di e con Angela Ameli e Marco Gistri, con la supervisione artistica e laboratorio a cura di Fabrizio Cassanelli. Intrecci è un percorso che prevede la messa in scena di uno spettacolo di teatro-narrazione e lo svolgimento a seguire di un laboratorio interattivo. L’appuntamento è per sabato 2 marzo al teatro De Larderel di Pomarance:alle 18.30 si terrà lo spettacolo e alle 21 il laboratorio. Tra lo spettacolo e il laboratorio ci sarà un aperitivo preparato dalle donne del Catering Qu.Bi Quanto Basta, un progetto de Le Amiche di Mafalda, associazione contro la violenza sulle donne, nato nel 2019 per aiutare le donne ad avere un’autonomia lavorativa ed economica. Le materie prime occorrenti per la preparazione dell’aperitivo sono in parte offerte dalla Coop Unione Amiatina. La tematica sociale affrontata è quella della violenza sulle donne. Il testo dello spettacolo è interamente originale e frutto di un’attenta ricerca linguistica e di contenuti. Intrecci evolve in un laboratorio interattivo di narrazione durante il quale i partecipanti potranno continuare le loro personali narrazioni sulla scorta degli input scaturiti dallo spettacolo, andando, se lo vorranno, ad aprire ulteriori finestre narrative ed inserire altri personaggi. I materiali che scaturiranno nel corso del laboratorio verranno conservati come spunti preziosi per continuare il racconto e creare nuovi e possibili futuri intrecci. Sia lo spettacolo che il laboratorio sono volti alla ricerca di punti di vista inusuali sulla tematica della violenza sulle donne che invece di provocare giudizi perentori, possono generare domande e dubbi, in particolare sulla personale capacità di discernimento e individuazione precoce di comportamenti violenti. Il progetto è stato selezionato da Cesvot che compartecipa alla realizzazione ed è inoltre realizzato in collaborazione con Comune di Pomarance, Le Amiche di Mafalda associazione contro la violenza sulle donne, Coop. Unione Amiatina e Officine Papage. L’ingresso è gratuito allo spettacolo e al laboratorio. Apericena su prenotazione ad offerta libera devoluta a Le Amiche di Mafalda. Per le prenotazioni: 3487917090, 3285743511 e 3282980706.