Intesa con Nexi per i pagamenti digitali

VOLTERRA

Cassa di Risparmio di Volterra, istituto di credito con oltre 60 sportelli diffusi capillarmente sul territorio toscano, ha sottoscritto una partnership strategica con Nexi, la PayTech italiana leader in Europa, con l’obiettivo di ampliare e potenziare i servizi di pagamento digitale per i propri clienti, sia privati, sia commerciali. La partnership prevede un accordo di lungo termine in base alla quale la banca promuoverà e distribuirà le soluzioni di incasso e di pagamento digitale di Nexi attraverso la propria rete commerciale: un’intesa che porterà vantaggi concreti agli oltre 18 mila esercenti e 65 mila clienti privati di Cassa di Risparmio di Volterra che potranno beneficiare delle migliori soluzioni messe a disposizione da Nexi.

L’intesa, in piena continuità con la collaborazione storica tra le due società, consentirà a privati e imprese del territorio servito dalla banca di disporre di prodotti e servizi altamente innovativi, tecnologici e sicuri, garantiti da Nexi, il principale player a livello europeo e l’operatore di sistema nel Paese. Grazie all’accordo, Cassa di Risparmio di Volterra muove un passo fondamentale nella creazione di valore per il territorio e si pone come agevolatore fondamentale per la sua digitalizzazione, mentre Nexi conferma di avere la scala, le competenze e la presenza territoriale per offrire alle banche del nostro Paese le migliori soluzioni di pagamento digitale, capaci di soddisfare le esigenze dei loro clienti e di favorirne l’inclusione finanziaria.