Internet ancora a singhiozzo: "Lavori pronti in pochi giorni"

Un guasto provocato dai lavori di ripristino delle tubazioni dell’acqua, durante i quali sono stati tranciati di netto i cavi della linea telefonica nella frazione di Villamagna. Dopo ripetute segnalazioni da parte dei cittadini, senza rete fissa e internet da 10 giorni, il sindaco Giacomo Santi ha chiesto lumi all’azienda Tim sui tempi di ripristino. "Stando l’ultimo confronto che ho avuto con Tim, i lavori sono attesi per domani (oggi per chi legge) e dovrebbero concludersi in due giorni -. dice Santi - i cavi sono stati tranciati involontariamente, ma ciò ha comportato che da allora l’ intera frazione, i negozi e gli uffici sono rimasti privi di un servizio essenziale. Anche l’ ufficio postale non ha potuto eseguire dal 17 novembre alcun tipo di operazione. Sappiamo bene come la linea telefonica e le operazioni ad essa collegate rappresentino uno tra i principali strumenti per garantire oltre che la sicurezza, si pensi ai numerosi anziani che spesso non hanno la capacità di utilizzare i cellulari, anche la sopravvivenza di attività commerciali e l’ apertura degli uffici. Il Comune si è schierato con la cittadinanza unendosi alle segnalazioni effettuate".