Internazionalizzazione e futuro. L’eccellenza del Gruppo Lapi. Importante premio a Milano

Lapi Gelatine, una delle eccellenze del Gruppo Lapi, è stata premiata a Milano con la menzione speciale Internazionalizzazione nell’ambito del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year. Questo prestigioso premio, promosso da Aifi con il main partner Intesa Sanpaolo, celebra l’importanza di operazioni che favoriscono la crescita e l’espansione internazionale delle imprese.

L’operazione, che ha visto Sici come protagonista nell’aumento di capitale di Lapi Gelatine a fine 2021, ha permesso all’azienda di acquisire il 65% di Juncà Gelatines, consolidando la sua posizione di leader a livello internazionale nella produzione di gelatina e peptidi di collagene. Il percorso si è completato nel maggio 2024 con il riacquisto, da parte di Lapi Group, delle quote detenute da Sici.

Questo processo – spiega una nota – ha segnato una fase fondamentale per la crescita del Gruppo, che ha così potuto diversificare ulteriormente la propria offerta e rafforzare la propria presenza globale. In occasione della cerimonia di premiazione, hanno ritirato il premio Vittorio Gabbanini, Francesco Castaldelli, rispettivamente presidente e vice direttore generale di Sici, e Paolo Matteini, General Manager di Lapi Group. "Siamo davvero orgogliosi di ricevere insieme a Sici questo riconoscimento – ha commentato Paolo Matteini -. Essere stati selezionati tra i vincitori del Premio Dematté non rappresenta solo un attestato del nostro impegno, ma è dimostrazione anche del coraggio che hanno guidato ogni passo di questa operazione. La crescita internazionale richiede competenze e determinazione e, partnership di valore, come quella con Sici, creano la giusta combinazione per spingersi verso passi così rilevanti".

