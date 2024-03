Intelligenza aliena? Sì. Clorofilliana!

L’intelligenza è l’abilità a risolvere problemi, l’attitudine a capire, è l’insieme di capacità atte ad apprendere, memorizzare, intuire. Alieno significa diverso, estraneo, altro da noi. "L’intelligenza aliena" è dunque la capacità, diversa dalla nostra, di trovare soluzioni, di imparare e comprendere e non è "extraterrestre". Non è tanto lontana, noi l’abbiamo trovata nei nostri amici clorofilliani, gli esseri vegetali con i quali popoliamo la Terra. Le piante, infatti, come ci ha spiegato il professor Mancuso, "sono pienamente consapevoli dell’ambiente che le circonda… sono bravissime a percepire … ad identificare sé stesse e le altre… sono in grado di fiorire sempre in primavera, perché sanno che è passato un anno, hanno una memoria migliore di quella degli animali… le piante sono straordinariamente intelligenti, sono sul nostro pianeta da centinaia di anni. Una pianta non rovinerebbe mai un luogo dove vive, noi stiamo rovinando il nostro pianeta". Per cinque anni abbiamo studiato queste meravigliose creature, che purtroppo in passato sono state considerate inferiori agli animali perché non si muovono. Oggi sappiamo che le piante sono esseri intelligenti. Hanno un’intelligenza diversa dalla nostra, ma in un certo senso anche più evoluta e avanzata, poiché hanno dovuto imparare a risolvere tanti problemi. Un animale di fronte ad un pericolo scappa, una pianta non può scappare e deve trovare una soluzione, comunicando con l’ambiente intorno.