Il nuovo consiglio comunale di Montopoli sarà composto da 11 esponenti della maggioranza Insieme per Montopoli, 4 della minoranza Per un’altra Montopoli e 1 della lista civica Idee in Comune. Gli undici della maggioranza che siederanno in consiglio comunale sono Irene Cavallini (202 voti), Kendra Fiumanò (176), Riccardo Pistolesi (140), Simone Coppa (130), Marica Rossi (125), Andrea Marino (129), Lisa Gorini (124), Paolo Moretti (109), Marco Bonciolini (103), Fabiano Bertelli (94), Silvia Doni (87). La minoranza Per un’altra Montopoli porta in consiglio la candidata sindaca Silvia Squarcini, Lara Reali (264), Massimo Tesi (186) e Cristiano Bertagni (177). L’unico rappresentante della lista civica Idee in Comune sarà il candidato sindaco Michael Cantarella.