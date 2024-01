Ingerisce dosi d’eroina per sfuggire all’arresto

Sei dosi di eroina destinate allo spaccio di piazza. L’uomo, un 35enne nigeriano, nel tentativo di non farsi arrestare dai carabinieri, aveva ingerito le dosi di stupefacente, ma i militari dell’Arma, insospettiti dal suo atteggiamento, l’hanno portato al pronto soccorso dov’è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato la presenza, nell’apparato digerente, di vari corpi estranei. Era la droga. Il 35enne è stato trattenuto e piantonato dai militari e , a distanza di diverse ore, il soggetto ha espulso dal corpo le sei dosi di eroina che hanno determinato il suo arresto nella flagranza di reato e la conseguente presentazione davanti al giudice di Pisa per il rito direttissimo celebrato ieri mattina.

Sempre i carabinieri di Pontedera – nell’ambito dei controlli dle territorio – hanno denunciato, in stato di libertà, una persona di nazionalità straniera che aveva fornito false generalità. Nello

specifico, i militari sono intervenuti in un’attività del centro dove era stata segnalata la consumazione di un furto: sul posto sono stati individuati e identificati diversi giovani tra i quali il soggetto che, sprovvisto di documenti d’identità, dichiarava le sue generalità, successivamente risultate, assolutamente false.

Da qui la denunci per false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale. Sempre i militari della compagnia di Pontedera, nel comprensorio di competenza, hanno segnalato in stato di libertà all’autorità giudiziaria un conducente, per guida di un veicolo sotto l’influenza dell’alcol. I carabinieri erano intervenuti a seguito di un sinistro stradale autonomo, con lesioni a carico dell’automobilista, che rendevano necessario il ricovero ospedaliero. I successivi accertamenti hanno certificato un tasso di alcol non consentito dalle legge in vigore.

C. B.