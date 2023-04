Indagato il sindaco di Castellina

E’ stato lo stesso sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati a informare la stampa di aver ricevuto un avviso di conclusione indagini per un’ichiesta sulla gestione dei rifiuti della discarica di Scapigliato. "Donati – si legge nella nota – è stato inserito nell’elenco degli indagati in qualità di Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo, che è socio di maggioranza all’83,5% della Società Scapigliato Srl. Il sindaco Daniele Donati, nella certezza che potrà dimostrare la sua estraneità alla vicenda, conferma la piena collaborazione alla magistratura per chiarire i fatti e le relative responsabilità". Oltre a Donati alre sei persone sono indagate. Nell’avviso di conclusione di un’indagine vengono ipotizzate diverse e distinte condotte abusive nella gestione di ingenti quantità di rifiuti speciali liquidi, costituiti da percolato di discarica. A ricevere l’avviso sono sono stati Alessandro Giari (attualmente sindaco di Castellina, foto) all’epoca presidente del consiglio di amministrazione di Scapigliato Srl, Massimo Carrai direttore tecnico, Dunia Del Seppia (ex assessore di Rosignano) procuratore della Scapigliato Srl, Massimo Rossi resposabile area tecnica Scapigliato, Matteo Giovannetti responsabile area tecnica Scapigliato, Franco Cristo procuratore Scapigliato Srl. "L’attività di analisi della documentazione complessivamente acquisita dal 2020 - spiega la Procura di Firenze – hanno consentito di ricostruire il ruolo di vari soggetti facenti parte dell’area dirigenziale dell’impresa nell’integrazione di distinte ipotesi di reato connesse a condotte abusive di gestione di ingenti quantità di rifiuti speciali liquidi, percolato di discarica".