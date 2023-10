Incontro pubblico su progetto di rigenerazione urbana Valdera Nord Monte Pisano

A Calcinaia il primo incontro pubblico, aperto ai cittadini di Calcinaia, Bientina, Buti

e Vicopisano, sul progetto di rigenerazione urbana "Ecosistema culturale Valdera Nord Monte Pisano" che si propone di dare nuova vita e valore a luoghi di interesse storico-culturale. "Questo incontro iniziale – si legge in una nota – è stato fondamentale per segnare l’inizio di un percorso partecipativo che coinvolge tutti gli attori locali nella presa di decisioni riguardanti il territorio. Per quanto riguarda il Comune di Calcinaia, i luoghi destinati alla riqualificazione sono la Torre Upezzinghi, in particolare la Casa del Capitano e la Torre Mozza, che diverranno spazi sicuri e fruibili. Inoltre è previsto l’efficientamento energetico del Museo della Ceramica.

Gli interventi previsti sono resi possibili grazie a finanziamenti regionali nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (Pr fesr) che ammontano a 7.500.000 euro. Il prossimo appuntamento prevede una camminata con laboratorio, il 24 ottobre a Bientina, alle ore 15. Questo tipo di incontro a Calcinaia si svolgerà il 14 novembre. Per partecipare registrarsi al modulo disponibile al link

https:bit.lyEcosistemaCulturale.