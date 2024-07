Incontri e premi per le 11 Lune. Dialoghi con Berlinguer e Zanchini

Proseguono gli eventi legati al ricco cartellone delle 11 Lune. Due gli appuntamenti in scadenza nei prossimi giorni. Stasera alle 21.30, all’anfiteatro, saranno ospiti Bianca Berlinguer e Giorgio Zanchini per parlare di informazione e opinione pubblica, corrispondenze, dicotomie e stato dell’arte in dialogo con Oscar Farinetti. E’ un appuntamento organizzato dalla Fondazione Earth che propone una serie di eventi aperti al pubblico in occasione della mostra diffusa del progetto di residenza Peccioli: racconti di una stagione realizzato con il Comune di Peccioli e con il supporto di Fondazione Peccioliper e Belvedere Spa. Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice televisiva romana, è diventata una delle giornaliste più rispettate in Italia, conducendo numerosi programmi di approfondimento politico e sociale.

Giorgio Zanchini è un noto giornalista, conduttore e saggista romano. Ha presentato numerosi programmi di approfondimento culturale, politico e sociale in televisione e radio, acquisendo una rilevante.

Lunedì invece, alle 21.30, appuntamento con una delle due serate finali del Premio Lunezia che quest’anno è ospitato all’interno del festival 11Lune. Il premio è nato ad Aulla nel 1996 da un’idea di Stefano De Martino e con il battesimo artistico di Fernanda Pivano e Fabrizio De André, ed è tra i primi concorsi italiani ad assegnare un riconoscimento ai testi delle canzoni: sin dalla sua prima edizione è stato concepito come un vero e proprio spettacolo, nel quale si alternano momenti di melodia orchestrale, la recita dei testi premiati e le esibizioni dal vivo degli artisti. Gli artisti premiati saranno: Aka 7even, Big Mama, Chiara Crystal, Grifoni, Irene Grandi, Maninni, Shola Ama. Presenta Paolo Vallesi.